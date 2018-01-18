Антонов заявил о готовности России наращивать взаимодействие с США по Сирии

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о готовности страны наращивать взаимодействие с США по Сирии.

«Россия готова к продолжению и наращиванию взаимодействия по Сирии с США в интересах мирного урегулирования в САР на прочной международно-правовой основе», — цитирует РИА Новости Антонова.

Он также заявил о решении направить США и другим странам — членам пятёрки Совбеза ООН приглашения принять участие в качестве наблюдателей в Конгрессе сирийского национального диалога (КСНД), который должен состояться в Сочи 29-30 января.

«Что касается уровня, то каждая сторона, включая США, будет сама определять, кого и на каком уровне направлять в Сочи и направлять ли вообще», — добавил российский посол.

Антонов также отметил, что Россия призывает международных игроков поддержать Конгресс национального диалога Сирии.