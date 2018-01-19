Тереза Мэй не поддержала идею Джонсона о строительстве моста через Ла-Манш

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не поддержала идею министра иностранных дел Бориса Джонсона о строительстве моста во Францию через пролив Ла-Манш.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителя премьер-министра.

Представитель сказал, что Мэй не поддерживала эту идею, но отметил, что она и глава МИД поддерживают соглашение по созданию панели экспертов, которые будут обсуждать важные проекты вместе с Францией.

Ранее СМИ сообщили, что Джонсон на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном предложил идею строительства моста между двумя странами. 

По словам источника в британской делегации, Макрон одобрил это предложение: «Я согласен, давайте сделаем это».  

В настоящее время две страны связывает Евротоннель, по которому осуществляются только железнодорожные перевозки.

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