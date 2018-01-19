Тереза Мэй не поддержала идею Джонсона о строительстве моста через Ла-Манш
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителя премьер-министра.
Представитель сказал, что Мэй не поддерживала эту идею, но отметил, что она и глава МИД поддерживают соглашение по созданию панели экспертов, которые будут обсуждать важные проекты вместе с Францией.
Ранее СМИ сообщили, что Джонсон на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном предложил идею строительства моста между двумя странами.
По словам источника в британской делегации, Макрон одобрил это предложение: «Я согласен, давайте сделаем это».
В настоящее время две страны связывает Евротоннель, по которому осуществляются только железнодорожные перевозки.