СМИ: Макрон согласился с предложением Джонсона построить мост через Ла-Манш

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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном предложил идею строительства ещё одного транспортного канала между двумя странами. В настоящее время их связывает только Евротоннель, по которому осуществляются железнодорожные перевозки.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.

«Нам нужна новая фиксированная связь между Великобританией и Францией. Сумасшествие, что между двумя крупнейшими экономиками мира есть только железнодорожная линия, когда их разделяет только 20 миль», — приводит источник слова Джонсона.

По словам источника в британской делегации, Макрон согласился на это предложение: «Я согласен, давайте сделаем это».  

Также уточняется, что Джонсон предложил построить именно мост. Вместе с тем эксперты отмечают, что мост может вызвать затруднения для прохода кораблей, так как Ла-Манш является одним из важнейших судоходных каналов в мире. 

Ранее финский бизнесмен Петер Вестербака, автор игры Angry Birds, представил в эстонской столице план строительства тоннеля между Таллином и Хельсинки.

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