Создатель Angry Birds назвал дату постройки тоннеля между Эстонией и Финляндией

Финский бизнесмен Петер Вестербака, автор игры Angry Birds, представил в эстонской столице план строительства тоннеля между Таллином и Хельсинки.

«В качестве срока завершения строительства тоннеля мы установили 24 декабря 2024 года, но мы хотим прийти к этому уже в течение пяти лет или даже раньше», — приводит Postimees слова Вестербаки.

Он отметил, что встречи заинтересованных сторон проходят в Эстонии и Финляндии каждую неделю. По его словам, проект потребует поддержки эстонских и финских властей, однако строительство будет полностью финансироваться с помощью частного капитала.

По его словам, затраты на тоннель достигнут €15 млрд, из которых 70% заплатят азиатские инвесторы, а ещё 30% — местные предприниматели.

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