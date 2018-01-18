«Лаборатория Касперского» требует приостановить запрет на свои программы в госструктурах США
«Лаборатория Касперского» направила в американский суд ходатайство об отмене запрета на использование программного обеспечения компании в государственных структурах США.
«Министерство внутренней безопасности США в своём неконституционном решении опиралось на непроверенные, субъективные и нетехнические источники», — приводит Cyberscoop заявление компании.
В компании также подчеркнули, что министерство не представило никаких доказательств нарушений со стороны «Лаборатории Касперского».
Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий запрет на использование госструктурами программного обеспечения российской компании «Лаборатория Касперского».
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