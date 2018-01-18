Назарбаев после встречи с Трампом заявил о его непохожести на других президентов США

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после встречи с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что он не похож на других глав США.

«У нас какое-то взаимопонимание состоялось. Я знал, что он абсолютно не похож на всех других президентов. Я встречаюсь (с главами США. — RT) начиная со старшего Буша: Клинтон, младший Буш, Обама. Он (Трамп. — RT) пятый президент и абсолютно не похож на всех других президентов», — приводит Интерфакс слова Назарбаева.

Глава Казахстана добавил, что Трамп — «бизнесмен, человек конкретный, пустых слов не любит».

«С ходу мы друг друга понимали, и всё это пошло нормально, полное взаимопонимание у нас было. Работали нормально, комфортно, никаких проблем не было, наоборот, договорились о прямой связи по всем вопросам, которые обсуждали, договорились, что американским компаниям будет дан сигнал работать в Казахстане, что Казахстан — важное государство в Центральной Азии», — отметил Назарбаев.

Ранее сообщалось, что Назарбаев и Трамп обсудили экономическое и торговое сотрудничество, энергетический диалог и ситуацию вокруг КНДР.