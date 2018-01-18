Трамп назвал Мексику самой опасной страной мира

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Президент США Дональд Трамп заявил, что строительство стены на границе Соединённых Штатов и Мексики сможет остановить поток наркотиков из «самой опасной страны мира».

«Нам нужна Стена для безопасности и защиты нашей страны. Нам нужна стена для того, чтобы остановить поток наркотиков из Мексики, которая является самой опасной страной мира», — написал Трамп в Twitter.

Также он заявил, что не менял своего мнения по строительству стены.

«Стена — это и есть стена, это никогда не менялось и не эволюционировало с самого первого дня, когда я это задумал», — отметил Трамп.

Ранее Трамп призвал построить великую стену на «очень опасной южной границе» страны.

В декабре стало известно, что в американском городе Сан-Диего тестируют восемь образцов стены. 

Летом Трамп заявлял, что стену на границе с Мексикой стоит сделать прозрачной. Однако среди предложенных в декабре прототипов не было прозрачной стены.

«Как бы ужасно это ни звучало, когда они бросают большие мешки с наркотиками на головы людей с другой стороны стены, вы их не видите. Получается, что они могут ударить вас по голове мешком с вещами весом в 60 фунтов — и тогда всё кончено», — отмечал президент.

Также Трамп предлагал установить на стене солнечные панели.

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