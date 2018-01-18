Трамп назвал Мексику самой опасной страной мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что строительство стены на границе Соединённых Штатов и Мексики сможет остановить поток наркотиков из «самой опасной страны мира».

«Нам нужна Стена для безопасности и защиты нашей страны. Нам нужна стена для того, чтобы остановить поток наркотиков из Мексики, которая является самой опасной страной мира», — написал Трамп в Twitter.

We need the Wall for the safety and security of our country. We need the Wall to help stop the massive inflow of drugs from Mexico, now rated the number one most dangerous country in the world. If there is no Wall, there is no Deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 января 2018 г.

Также он заявил, что не менял своего мнения по строительству стены.

«Стена — это и есть стена, это никогда не менялось и не эволюционировало с самого первого дня, когда я это задумал», — отметил Трамп.

Ранее Трамп призвал построить великую стену на «очень опасной южной границе» страны.

В декабре стало известно, что в американском городе Сан-Диего тестируют восемь образцов стены.

Летом Трамп заявлял, что стену на границе с Мексикой стоит сделать прозрачной. Однако среди предложенных в декабре прототипов не было прозрачной стены.

«Как бы ужасно это ни звучало, когда они бросают большие мешки с наркотиками на головы людей с другой стороны стены, вы их не видите. Получается, что они могут ударить вас по голове мешком с вещами весом в 60 фунтов — и тогда всё кончено», — отмечал президент.

Также Трамп предлагал установить на стене солнечные панели.