Трамп призвал построить великую стену на «очень опасной южной границе» страны

Президент США Дональд Трамп заявил, что стране необходима стена на «очень опасной южной границе».

Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

«Мы должны обеспечить безопасность на нашей очень опасной южной границе, мы должны построить великую стену, которая защитит нас и поможет остановить массовый приток наркотиков, заливающих нашу страну!» — написал он.

We must have Security at our VERY DANGEROUS SOUTHERN BORDER, and we must have a great WALL to help protect us, and to help stop the massive inflow of drugs pouring into our country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 января 2018 г.

Ранее Трамп заявил, что Мексика «в какой-то мере» заплатит за строительство стены на границе с Соединёнными Штатами.

В декабре стало известно, что в американском городе Сан-Диего тестируют восемь образцов стены, которую Трамп намерен возвести на границе с соседним государством.