Трамп призвал построить великую стену на «очень опасной южной границе» страны

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Президент США Дональд Трамп заявил, что стране необходима стена на «очень опасной южной границе».

Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

«Мы должны обеспечить безопасность на нашей очень опасной южной границе, мы должны построить великую стену, которая защитит нас и поможет остановить массовый приток наркотиков, заливающих нашу страну!» — написал он.

Ранее Трамп заявил, что Мексика «в какой-то мере» заплатит за строительство стены на границе с Соединёнными Штатами.

В декабре стало известно, что в американском городе Сан-Диего тестируют восемь образцов стены, которую Трамп намерен возвести на границе с соседним государством.

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