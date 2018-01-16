Трамп призвал построить великую стену на «очень опасной южной границе» страны
Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.
«Мы должны обеспечить безопасность на нашей очень опасной южной границе, мы должны построить великую стену, которая защитит нас и поможет остановить массовый приток наркотиков, заливающих нашу страну!» — написал он.
We must have Security at our VERY DANGEROUS SOUTHERN BORDER, and we must have a great WALL to help protect us, and to help stop the massive inflow of drugs pouring into our country!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 января 2018 г.
Ранее Трамп заявил, что Мексика «в какой-то мере» заплатит за строительство стены на границе с Соединёнными Штатами.
В декабре стало известно, что в американском городе Сан-Диего тестируют восемь образцов стены, которую Трамп намерен возвести на границе с соседним государством.