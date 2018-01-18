Появился список победителей премии Трампа «самым бесчестным и коррумпированным СМИ года»

В Fox News опубликовали полный список победителей премии президента США Дональда Трампа «самым бесчестным и коррумпированным СМИ года».

Его можно увидеть на сайте телекомпании.

Отмечается, что первое место в «состязании» получил журналист The New York Times Пол Кругман, который заявил, что фондовые рынки «никогда не оправятся» после того, как Трамп стал президентом.

Вторую строчку в списке занял ведущий ABC Брайан Росс, который ранее во время прямого эфира озвучил ложную информацию об экс-советнике американского лидера по национальной безопасности Майкле Флинне.

Третьего места удостоился материал CNN, в котором журналисты телеканала указали неверные данные о Дональде Трампе — младшем и сделали из них вывод о том, что тот мог попытаться получить от WikiLeaks некие «похищенные» документы.

Четвёртая награда досталась Time за новость о том, что бюст Мартина Лютера Кинга Младшего был убран из Овального кабинета.

Замыкает пятёрку журналист The Washington Post Дэйв Вейгель. Он получил награду за то, что написал, что на декабрьский митинг Трампа в Пенсакола, штат Флорида, пришло не очень много сторонников президента.

Уточняется, что награды удостоился также материал CNN о том, как Трамп перекормил рыб во время визита в Японию к премьер-министру страны Синдзо Абэ.

Всего же в списке премии Трампа «самым бесчестным и коррумпированным СМИ года» 11 победителей.

Согласно имеющейся информации, страница, на которой непосредственно размещён перечень выигравших награды, до сих пор не работает. В Республиканской партии, на сайте которой и опубликованы имена победителей, отметили, что их интернет-ресурс не работает из-за слишком большого наплыва пользователей.

Ранее стало известно, что президент США представил победителей премии «самым бесчестным и коррумпированным СМИ года».