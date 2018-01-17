Президент Румынии одобрил кандидатуру евродепутата Дэнчилэ на пост премьера

Президент Румынии Клаус Йоханнис одобрил назначение премьер-министром евродепутата Виорики Дэнчилэ, кандидатуру которой предложила правящая Социал-демократическая партия (СДП).

«Здесь самым весомым аргументом является парламентская арифметика. У СДП есть большинство. Взвесив все аргументы и учитывая конкретную ситуацию в парламенте, я решил дать им ещё один шанс и назначить кандидата, предложенного СДП», — сказал Йоханнис.

Выступление президента транслировалось в прямом эфире румынскими телеканалами.

16 января бывший премьер-министр Румынии Михай Тудосе объявил об отставке. На должность исполняющего обязанности главы правительства был назначен министр обороны Михай Фифор.