Премьер-министр Румынии объявил об отставке
Премьер-министр Румынии Михай Тудосе объявил об отставке, соответствующее заявление опубликовано на сайте румынского правительства.
«Сегодня премьер Михай Тудосе объявил о своей отставке. Согласно закону об организации и функционировании правительства, соответствующее официальное обращение будет направлено в администрацию президента в течение завтрашнего дня», — говорится в сообщении.
Соответствующий документ должен подписать президент страны, подчёркивает пресс-служба.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отправил в отставку главу МИД Витольда Ващиковского и главу Минобороны Антони Мачеревича.
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