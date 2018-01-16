Премьер-министр Румынии объявил об отставке

Премьер-министр Румынии Михай Тудосе объявил об отставке, соответствующее заявление опубликовано на сайте румынского правительства.

«Сегодня премьер Михай Тудосе объявил о своей отставке. Согласно закону об организации и функционировании правительства, соответствующее официальное обращение будет направлено в администрацию президента в течение завтрашнего дня», — говорится в сообщении.

Соответствующий документ должен подписать президент страны, подчёркивает пресс-служба.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отправил в отставку главу МИД Витольда Ващиковского и главу Минобороны Антони Мачеревича.