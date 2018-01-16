Президент Румынии утвердил отставку премьера

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Президент Румынии Клаус Йоханнис утвердил отставку премьер-министра страны Михая Тудосе.

Об этом сообщает Unimedia.

На должность исполняющего обязанности главы правительства назначен министр обороны Михай Фифор, сообщает РИА Новости.

Накануне Тудосе объявил об отставке.

9 января премьер Польши Матеуш Моравецкий отправил в отставку главу МИД Витольда Ващиковского и министра обороны Антони Мачеревича.

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