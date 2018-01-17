Россия готова предоставить площадку для переговоров между Кабулом и талибами

Россия выступает за скорейший старт прямых переговоров между властями Афганистана и движением «Талибан»*. Об этом говорится в комментарии, размещённом на сайте МИД.

«Твёрдо выступаем за скорейшее начало прямых переговоров между правительством Исламской республики Афганистан и движением талибов в интересах прекращения братоубийственной гражданской войны. Готовы предоставить для этого соответствующую площадку», — говорится в сообщении.

В Москве отмечают, что север Афганистана неуклонно превращается в опорную базу терроризма во главе с ИГ**.

«Опыт международных усилий по стабилизации в Афганистане доказывает неэффективность попыток силового решения проблем. Нужны серьёзные шаги по запуску процесса национального примирения на основе резолюций СБ ООН», — подчеркнул в дипведомстве.

Ранее власти Афганистана передали России «дорожную карту» по переговорам между Кабулом и талибами.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.