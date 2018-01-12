Власти Афганистана передали России дорожную карту по переговорам между Кабулом и талибами

Афганские власти передали российской стороне проект дорожной карты по запуску переговорного процесса между движением «Талибан»* и Кабулом, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

«В нём есть положительные пункты. Очень важно, чтобы документ устраивал все конфликтующие стороны — и Кабул, и «Талибан». Однако к документу есть и некоторые вопросы. 1 февраля в Афганистане пройдёт встреча высокопоставленных персон, на которой будет представитель России. Тогда мы и выскажем свою позицию», — цитирует Кабулова газета «Известия».

При этом он отметил, что российская сторона готова предложить для переговоров «московскую площадку».

Ранее в МИД России сообщили о намерении властей Афганистана подготовиться к переговорам с талибами.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.