Пушков: США окончательно встали на путь холодной войны

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал подготовку США к публикации доклада о санкциях против России.

«Хантсман нас заверяет, что скоро вступят в силу не новые санкции против России, а полугодичной давности. Не имеет значения. Важно лишь то, что США окончательно встали на путь холодной войны под девизом «Вперёд в прошлое», — написал Пушков в Twitter.

Ранее американский посол в Москве Джон Хантсман заявил, что публикация доклада о санкциях против России не подразумевает их автоматического введения.

Доклад американской администрации о введении новых санкций против Москвы будет подготовлен к 29 января.

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