Трамп провозгласил 16 января 2018 года Днём свободы вероисповедания

Президент США Дональд Трамп принял решение провозгласить 16 января 2018 года Днём свободы вероисповедания.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Я призываю всех американцев отмечать этот день мероприятиями и действиями, которые напоминают нам о нашем общем наследии религиозной свободы», — указывается в его заявлении.

Как отметил Трамп, Соединённые Штаты являются главным защитником свободы религии во всём мире, потому что «американцы не считают, что право на свободу совести принадлежит только им».

«Мы будем следить за религиозными преследованиями и проводить политику, способствующую свободе вероисповедания. Благодаря этим усилиям мы стремимся к тому дню, когда люди всех религий смогут следовать своим сердцам и своей вере в соответствии со своей совестью», — добавил он.

Ранее Трамп выразил сожаление в связи со смертью главы самой крупной религиозной организации мормонов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Томаса Спенсера Монсона.