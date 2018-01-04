Трамп выразил сожаление в связи со смертью главы мормонов
Президент США Дональд Трамп выпустил заявление в связи со смертью главы самой крупной религиозной организации мормонов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Томаса Спенсера Монсона, в котором говорится, что американский лидер и его супруга опечалены известием о его кончине.
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
«Мы с Меланьей глубоко опечалены в связи со смертью Томаса С. Монсона, любимого главы Церкви Иисуса Христа Святых последних дней», — указывается в заявлении.
По словам Трампа, он и его супруга будут молиться о родственниках и близких Монсона.
Ранее стало известно, что в США умер глава мормонов Томас Монсон.
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