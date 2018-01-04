Трамп выразил сожаление в связи со смертью главы мормонов

Президент США Дональд Трамп выпустил заявление в связи со смертью главы самой крупной религиозной организации мормонов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Томаса Спенсера Монсона, в котором говорится, что американский лидер и его супруга опечалены известием о его кончине.