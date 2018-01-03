В США умер глава мормонов Томас Монсон

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Президент самой крупной религиозной организации мормонов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Томас Спенсер Монсон скончался в США на 91-м году жизни.

Как сообщает пресс-служба церкви, религиозный деятель скончался во вторник, 2 января, в своём доме в Солт-Лейк-Сити в окружении близких.

В возрасте 36 лет Томас Монсон был посвящён в апостолы (высший ранг мормонского духовенства) и вошёл в состав руководящего органа церкви — кворум 12 апостолов. В 2008 году он стал 16-м президентом Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Монсон был назначен экс-президентом США Рональдом Рейганом на пост в Президентском совете по частной деятельности. Кроме того, как активный член скаутского движения он получил ряд высоких наград от организаций бойскаутов США.

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