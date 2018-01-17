Пенс обсудил с главой Афганистана ситуацию с безопасностью в стране

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Вице-президент США Майк Пенс провёл телефонные переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани, во время которых они обсудили ситуацию с безопасностью в афганском регионе.

Об этом сообщает ABC.

«Вице-президент обсудил ситуацию с безопасностью в Афганистане и влияние на неё стратегии президента Трампа по Южной Азии. Вице-президент и Гани отметили храбрость и жертвенность солдат коалиции и афганских солдат в борьбе с мятежами и международными террористическими организациями такими как «Исламское государство»* и «Аль-Каида»**, — отмечается в сообщении.

Уточняется, что Пенс и Гани также обсудили политическое руководство в провинции Балх. Вице-президент отметил свою поддержку афганского правительства в вопросе сотрудничества с губернатором Балха по мирной передаче лидерства.

Ранее Гани заявил, что страна не продержится и полгода без финансовой поддержки со стороны Соединённых Штатов.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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