Пенс обсудил с главой Афганистана ситуацию с безопасностью в стране

Вице-президент США Майк Пенс провёл телефонные переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани, во время которых они обсудили ситуацию с безопасностью в афганском регионе.

Об этом сообщает ABC.

«Вице-президент обсудил ситуацию с безопасностью в Афганистане и влияние на неё стратегии президента Трампа по Южной Азии. Вице-президент и Гани отметили храбрость и жертвенность солдат коалиции и афганских солдат в борьбе с мятежами и международными террористическими организациями такими как «Исламское государство»* и «Аль-Каида»**, — отмечается в сообщении.

NEW: Vice Pres. Pence, Afghan Pres. Ghani "discussed the security situation in Afghanistan and the impact of President Trump's South Asia strategy" in call, White House says. https://t.co/Vh5VwXHYn0pic.twitter.com/tnCDnALw4k — ABC News (@ABC) 16 января 2018 г.

Уточняется, что Пенс и Гани также обсудили политическое руководство в провинции Балх. Вице-президент отметил свою поддержку афганского правительства в вопросе сотрудничества с губернатором Балха по мирной передаче лидерства.

Ранее Гани заявил, что страна не продержится и полгода без финансовой поддержки со стороны Соединённых Штатов.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.