Посол Франции в Москве: Париж не приемлет экстерриториальность санкций США
Франция не приемлет принцип экстерриториальности при введении США санкций против других стран, заявила французский посол в Москве Сильви Берманн.
«Мы не приемлем экстерриториальный характер санкций США», — приводит её слова ТАСС.
Она также отметила, что интересы Франции и всех европейцев должны быть защищены.
Ранее американский посол в Москве Джон Хантсман проинформировал, что доклад американской администрации о введении новых санкций против Москвы будет подготовлен к 29 января.
При этом он подчеркнул, что публикация доклада не подразумевает автоматического введения санкций.
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