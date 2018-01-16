Посол Франции в Москве: Париж не приемлет экстерриториальность санкций США

Франция не приемлет принцип экстерриториальности при введении США санкций против других стран, заявила французский посол в Москве Сильви Берманн.

«Мы не приемлем экстерриториальный характер санкций США», — приводит её слова ТАСС.

Она также отметила, что интересы Франции и всех европейцев должны быть защищены.

Ранее американский посол в Москве Джон Хантсман проинформировал, что доклад американской администрации о введении новых санкций против Москвы будет подготовлен к 29 января.

При этом он подчеркнул, что публикация доклада не подразумевает автоматического введения санкций.