В США объявлен новый глава мормонов

Американский хирург Нельсон Рассел стал новым главой самой крупной религиозной организации мормонов — Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Об этом сообщается в Twitter организации.

Как отмечается, Нельсон был объявлен 17-м президентом и пророком Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Его предшественник Томас Спенсер Монсон скончался на 91-м году жизни в начале января. Американский лидер Дональд Трамп выразил сожаление в связи кончиной Монсона.