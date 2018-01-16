В США объявлен новый глава мормонов

Короткая ссылка
Американский хирург Нельсон Рассел стал новым главой самой крупной религиозной организации мормонов — Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Об этом сообщается в Twitter организации.

Как отмечается, Нельсон был объявлен 17-м президентом и пророком Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Его предшественник Томас Спенсер Монсон скончался на 91-м году жизни в начале января.

Американский лидер Дональд Трамп выразил сожаление в связи кончиной Монсона.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119