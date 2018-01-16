Хантсман рассказал о работе по организации встречи Тиллерсона и Лаврова

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Москва и Вашингтон работают над организацией встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Об этом заявил посол Соединённых Штатов в России Джон Хантсман.

«Лавров и Тиллерсон поддерживают регулярный контакт. По поводу личной встречи — я не уверен, но знаю, что над её организацией работают», — цитирует посла РИА Новости.

Хантсман выразил надежду, что на встрече стороны смогут обсудить ситуацию в Сирии и северокорейскую проблему.

При этом посол добавил, что в настоящее время ему нечего анонсировать.

В начале декабря Лавров обсудил с Тиллерсоном достигнутые во Вьетнаме договорённости между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

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