Глава комитета по иностранным делам США заявил о готовности встретиться с Антоновым

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Председатель комитета сената конгресса США по иностранным делам республиканец Боб Коркер рассказал о готовности провести встречу с российским послом в Соединённых Штатах Анатолием Антоновым.

По словам Коркера, он встречается «с послами из всех стран».

«Я не знаю причин, по которым я бы не встретился с ним (Антоновым. — RT), если они запросят», — цитирует сенатора РИА Новости.

При этом он отметил, что «не в курсе» того, что российский дипломат уже просил о встрече с ним.

Ранее Анатолий Антонов провёл встречу с американским послом в России Джоном Хантсманом.

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