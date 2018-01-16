Глава Республики Сербской назвал убийство Оливера Ивановича преступным актом

Президент Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, Милорад Додик заявил, что убийство одного из лидеров косовских сербов — главы движения «Свобода, демократия, правда» Оливера Ивановича — является преступным актом.

«Этот преступный акт представляет собой классический удар по стабильности Сербии и северной части Косова и Метохии, удар по усилиям руководства Сербии, которое делает огромный вклад в тяжёлую работу построения мира и доверия людей в Косове», — цитирует его газета Blic.

Также Милорад Додик выразил соболезнования членам семьи убитого политика.

Ранее сообщалось, что Оливера Ивановича убили в Косовска-Митровице.

После убийства политика сербская делегация приостановила технический диалог с Приштиной в Брюсселе.