Туск заявил, что ЕС продолжит политику санкций против России

Европейский союз намерен продолжить политику санкций в отношении России. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

«Три с половиной года мы активно помогали украинцам перед лицом российской агрессии. Мы продолжим этот курс», — говорится в заявлении Туска, опубликованном на сайте ЕС.

21 декабря Совет ЕC официально продлил на шесть месяцев санкции против России.

В Госдуме назвали продление санкций ЕС против России «неконструктивной позицией».

Ранее политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик прокомментировал в разговоре с ФАН слова министра экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэра, который заявил, что в рамках санкционного режима в отношении России есть «пространство для манёвра».