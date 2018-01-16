Туск заявил, что ЕС продолжит политику санкций против России

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Европейский союз намерен продолжить политику санкций в отношении России. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

«Три с половиной года мы активно помогали украинцам перед лицом российской агрессии. Мы продолжим этот курс», — говорится в заявлении Туска, опубликованном на сайте ЕС. 

21 декабря Совет ЕC официально продлил на шесть месяцев санкции против России.

В Госдуме назвали продление санкций ЕС против России «неконструктивной позицией».

Ранее политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик прокомментировал в разговоре с ФАН слова министра экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэра, который заявил, что в рамках санкционного режима в отношении России есть «пространство для манёвра».

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