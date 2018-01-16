Посол ЕС: Иран соблюдает условия ядерной сделки
Посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер заявил, что в ЕС считают, что Иран соблюдает условия Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
«Позиция ЕС здесь очень простая. На основе регулярных оценок МАГАТЭ мы приходим к выводу, что Иран соблюдает условия соглашения», — цитирует Эдерера ТАСС.
По его словам, ЕС вместе с рядом других партнёров считает, что эта сделка должна поддерживаться.
Ранее лидер Ирана Хасан Рухани подчеркнул, что попытки президента США Дональда Трампа по срыву иранской ядерной сделки провалились.
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