Десять человек погибли при обрушении моста в Колумбии
Десять человек погибли в результате обрушения моста в Колумбии, инцидент произошёл недалеко от Боготы, сообщает NBC со ссылкой на службу общественной безопасности.
Отмечается, что в момент обрушения на мосту велись работы над канализацией. В связи с инцидентом дороги, ведущие к мосту, закрыты.
10 dead after bridge collapses near Colombian capital https://t.co/errvW91TQipic.twitter.com/n11ZtcZVXF— NBC News (@NBCNews) 15 января 2018 г.
В настоящее время на месте работают экстренные службы.
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