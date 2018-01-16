Десять человек погибли при обрушении моста в Колумбии

Короткая ссылка
Десять человек погибли в результате обрушения моста в Колумбии, инцидент произошёл недалеко от Боготы, сообщает NBC со ссылкой на службу общественной безопасности.

Отмечается, что в момент обрушения на мосту велись работы над канализацией. В связи с инцидентом дороги, ведущие к мосту, закрыты.

В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Ранее не менее пяти человек погибли в результате обрушения подвесного моста в Перу.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Латинская Америка
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119