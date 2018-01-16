Десять человек погибли при обрушении моста в Колумбии

Десять человек погибли в результате обрушения моста в Колумбии, инцидент произошёл недалеко от Боготы, сообщает NBC со ссылкой на службу общественной безопасности.

Отмечается, что в момент обрушения на мосту велись работы над канализацией. В связи с инцидентом дороги, ведущие к мосту, закрыты.

10 dead after bridge collapses near Colombian capital https://t.co/errvW91TQipic.twitter.com/n11ZtcZVXF — NBC News (@NBCNews) 15 января 2018 г.

В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Ранее не менее пяти человек погибли в результате обрушения подвесного моста в Перу.