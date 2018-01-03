При обрушении моста в Перу погибли пять человек

Не менее пяти человек погибли в результате обрушения подвесного моста в Перу. Об этом сообщили в Национальном институте гражданской обороны республики (INDECI).

#COEN#INDECI monitorea acciones de rescate tras colapso de puente colgante de Iapitari sobre el río Apurímac, en Kimbiri. Al momento 5 ahogados y decenas de desaparecidos @bomberosPE trabajan en la zona pic.twitter.com/IRSTSAE58y — INDECI (@indeciperu) 2 января 2018 г.

«INDECI наблюдает за спасательной операцией после обрушения висячего моста через реку Апуримак в районе Кимбири. Пока известно о пяти утонувших и десятках пропавших», — отмечается в сообщении в Twitter.

В июле в шведском городе Лудвика произошло обрушение железнодорожного моста, в результате ранения получили 12 человек.