Парламент Греции одобрил новые меры жёсткой экономии
Отмечается, что около 20 тыс. протестующих в Афинах и Салониках принимают участие в маршах недовольных экономической политикой властей страны.
Также сообщается, что некоторые митингующие в столице страны вступают в конфликты с полицейскими, бросая в них камни, а также распыляя содержимое газовых баллончиков.
По данным агентства, новый пакет экономических реформ, предполагающий, в частности, ужесточение условий для проведения забастовок и сокращение социальных выплат, был одобрен большинством голосов членов парламента — 154 против 141.
Подобные меры, как уточняется, были приняты для дальнейшего получения финансовой помощи от международных кредиторов.
Ранее стало известно, что Ростуризм предупредил российских путешественников, находящихся в Греции, о забастовках в Афинах.