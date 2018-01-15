Ростуризм предупредил о забастовках в Греции
Ростуризм предупредил российских путешественников, находящихся в Греции, о забастовках в Афинах в понедельник, 15 января, сообщает kp.ru со ссылкой на сайт ведомства.
В частности, на работу не выходят сотрудники общественного транспорта, мелких портов и медицинских учреждений. На несколько часов к массовой стачке присоединяются авиадиспетчеры.
Как уточняет ФБА «Экономика сегодня», в Афинах возможна приостановка работы метро, троллейбусов и трамваев, нарушение работы паромного сообщения с островами.
Туристам советуют учитывать информацию о забастовках и возможных последствиях.
Ранее Ростуризм предупредил об опасности лавин в Швейцарии.
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