Ростуризм предупредил о забастовках в Греции

Ростуризм предупредил российских путешественников, находящихся в Греции, о забастовках в Афинах в понедельник, 15 января, сообщает kp.ru со ссылкой на сайт ведомства.

В частности, на работу не выходят сотрудники общественного транспорта, мелких портов и медицинских учреждений. На несколько часов к массовой стачке присоединяются авиадиспетчеры.

Как уточняет ФБА «Экономика сегодня», в Афинах возможна приостановка работы метро, троллейбусов и трамваев, нарушение работы паромного сообщения с островами.

Туристам советуют учитывать информацию о забастовках и возможных последствиях.

Ранее Ростуризм предупредил об опасности лавин в Швейцарии.