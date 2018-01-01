Власти Греции ввели налог на одноразовые пластиковые пакеты

Власти Греции ввели экологический налог на одноразовые пластиковые пакеты, за каждый из которых придётся платить 4 евроцента, при этом с 2019 года цена на пакеты возрастёт до 9 евроцентов.