Власти Греции ввели налог на одноразовые пластиковые пакеты
Власти Греции ввели экологический налог на одноразовые пластиковые пакеты, за каждый из которых придётся платить 4 евроцента, при этом с 2019 года цена на пакеты возрастёт до 9 евроцентов.
«Пластиковый пакет должен уйти из нашего привычного потребления. Мы стремимся изменить поведение потребителей, чтобы они как граждане понимали экологические последствия», — цитирует РИА Новости заместителя министра окружающей среды Сократиса Фамеллоса.
В октябре глава Минприроды России Сергей Донской заявил, что экологический сбор на пластиковые пакеты может быть введён в России в 2018—2020 годах.
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