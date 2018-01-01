Власти Греции ввели налог на одноразовые пластиковые пакеты

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Власти Греции ввели экологический налог на одноразовые пластиковые пакеты, за каждый из которых придётся платить 4 евроцента, при этом с 2019 года цена на пакеты возрастёт до 9 евроцентов.

«Пластиковый пакет должен уйти из нашего привычного потребления. Мы стремимся изменить поведение потребителей, чтобы они как граждане понимали экологические последствия», — цитирует РИА Новости заместителя министра окружающей среды Сократиса Фамеллоса.

В октябре глава Минприроды России Сергей Донской заявил, что экологический сбор на пластиковые пакеты может быть введён в России в 2018—2020 годах.

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