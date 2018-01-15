Россия доставила гуманитарную помощь на Филиппины

Россия морским транспортом доставила гуманитарную помощь на Филиппины, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на МЧС.

Общий вес груза превышает 400 тонн. Это продукты питания, а также пиломатериалы.

Отмечается, что до конца месяца Филиппины получат ещё 80 тонн гуманитарных грузов.

Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Филиппин Родриго Дутерте в связи с гибелью людей во время тайфуна «Винта».

Также ФАН сообщало, что российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийскую провинцию Хама.