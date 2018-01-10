Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийскую провинцию Хама

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Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели гуманитарную акцию в провинции Хама, сообщает ФАН.

Жители населённого пункта Саламия получили более 2,5 тонны продуктов питания. За медицинской помощью обратились 46 человек.

Как рассказали в департаменте информации Министерства обороны России, за сутки соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий подписали представители населённого пункта Аль-Абудия (провинция Хомс).

Ранее сообщалось, что главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал НСН, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада в Сирии до 2021 года.

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