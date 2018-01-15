Эксперт прокомментировала намерение Турции уничтожить «силы безопасности» в Сирии

Политолог-востоковед Каринэ Геворгян в разговоре с RT рассказала о причинах противоречий между Турцией и США в связи с намерением американской коалиции создать «силы безопасности границы» на севере Сирии.

«Турецкая армия уже фактически начинает операцию в Африне, направленную против сирийских курдов. Американцы поддерживают часть курдов, несмотря на то, что Рабочую партию Курдистана они признают террористической организацией. Тем не менее им достаточно сложно отделить эти зёрна от плевел, и поддержку они оказывают. В этом смысле понятна природа конфликта между Эрдоганом и американским руководством. Турецкий лидер принял решение начать военную операцию в Африне, и это будет означать определённое углубление противоречий между интересами США, их поддержкой курдских отрядов самообороны и Турцией», — заявила она.

Геворгян также отметила, что США и Турция могут вернуться на стадию переговоров и, возможно, найти выход из сложившейся ситуации.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил уничтожить создаваемые США «силы безопасности границы» в Сирии заявив, что они угрожают турецкой национальной безопасности.