Суд в Праге вынес приговор напавшей на президента Чехии активистке FEMEN

Суд в Праге вынес приговор напавшей на президента Чехии Милоша Земана украинской активистке движения FEMEN Анжелине Диаш. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Диаш Луцию Грда.

Отмечается, что суд приговорил Диаш к пяти месяцам заключения условно, а также к депортации из Чехии.

При этом сообщается, что обвиняемая не признала себя виновной, заявив, что «совершила миролюбивый протест».

Ранее сообщалось, что на одном из избирательных участков Чехии, где проходят президентские выборы, Диаш напала на Земана, выкрикивая в адрес президента оскорбления.

Ей было объявлено подозрение в совершении преступления по статье «Хулиганство».