В Праге начался суд над атаковавшей Земана активисткой FEMEN

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В Праге началось заседание суда над украинской активисткой движения FEMEN Анжелиной Диаш, совершившей нападение на президента Чехии Милоша Земана.

«Госпожа Диаш не собиралась причинять кому-то вред или приближаться к президенту. Поэтому и руки во время «выступления» держала вверху, чтобы было видно, что у неё нет какого-либо оружия», — приводит РИА Новости слова адвоката обвиняемой Луции Грда.

Ранее сообщалось, что на одном из избирательных участков Чехии, где проходят президентские выборы, Диаш напала на Земана, выкрикивая в адрес президента оскорбления.

Ей было объявлено подозрение в совершении преступления по статье «Хулиганство». 

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