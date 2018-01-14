В результате пожара на лодке с туристами в Таиланде пострадали 16 человек

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В результате пожара на перевозившей туристов моторной лодке в Таиланде пострадали, по предварительным данным, 16 человек. Об этом сообщает The Straits Times.

Об инциденте стало известно в воскресенье, 14 января.

По данным издания, на моторной лодке, перевозившей туристов от причала в провинции Пхукет до островов Пхипхи, произошёл пожар.

Отмечается, что на борту находились 26 туристов из Китая, в том числе трое детей, а также пять граждан Таиланда — гид и члены экипажа судна.

Также сообщается, что пострадавшие, получившие различные травмы, были госпитализированы.

Некоторые местные СМИ утверждают, что один из членов экипажа погиб от полученных травм.

Ранее в МИД России назвали страны, в которых граждане России чаще всего сталкиваются с проблемами во время отдыха.

К таким странам относятся Таиланд, Турция, Доминиканская Республика, Болгария и Индия.

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