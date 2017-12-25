В 2017 году Таиланд посетило рекордное число туристов

В 2017 году Таиланд посетили 35 млн туристов, что на 9% превышает показатели 2016 года и является рекордом. Об этом сообщает RFI.

Отмечается, что граждане Китая составляют почти треть туристов, посетивших страну за год.

Также сообщается, что с экономической точки зрения подобная ситуация очень выгодна для страны, так как доля туризма в ВВП государства превышает 9%, а туристическая отрасль обеспечивает работой почти 6 млн тайцев.

Ранее в МИД России назвали страны, в которых граждане России чаще всего сталкиваются с проблемами во время отдыха.

К таким странам относятся Таиланд, Турция, Доминиканская Республика, Болгария и Индия.