В 2017 году Таиланд посетило рекордное число туристов

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В 2017 году Таиланд посетили 35 млн туристов, что на 9% превышает показатели 2016 года и является рекордом. Об этом сообщает RFI.

Отмечается, что граждане Китая составляют почти треть туристов, посетивших страну за год.

Также сообщается, что с экономической точки зрения подобная ситуация очень выгодна для страны, так как доля туризма в ВВП государства превышает 9%, а туристическая отрасль обеспечивает работой почти 6 млн тайцев.

Ранее в МИД России назвали страны, в которых граждане России чаще всего сталкиваются с проблемами во время отдыха.

К таким странам относятся Таиланд, Турция, Доминиканская Республика, Болгария и Индия.

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