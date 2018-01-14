Власти ЮАР вызовут представителя США после слов Трампа

Департамент международных отношений и сотрудничества ЮАР 15 января вызовет дипломатического представителя США, чтобы выразить протест после заявления президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о странах — «грязных дырах».

«Департамент международных отношений и сотрудничества в понедельник, 15 января, выразит протест поверенному в делах посольства США в Претории после последних возмутительных комментариев, приписанных президенту Дональду Трампу», — говорится в заявлении ведомства на странице в Facebook.

Отмечается, что ведомство «предоставит поверенному в делах возможность объяснить заявление о том, что африканские страны, Гаити и Сальвадор являются «грязными дырами» и прибытие мигрантов из этих стран в США нежелательно».

Ранее сообщалось, что Трамп во время заседания по вопросам иммиграции назвал мигрантов, которые прибывают в Соединённые Штаты из стран Африки, а также с Гаити и из Сальвадора, выходцами из «грязных дыр».