В Турции самолёт выкатился за пределы ВПП и застрял на краю обрыва

В турецком Трабзоне пассажирский самолёт авиакомпании Pegasus Airlines, прибывший из Анкары, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и застрял в грязи на краю обрыва. Об этом сообщает Sky News.

Как отмечается, никто из 162 пассажиров не пострадал, все они были эвакуированы.

Причины случившегося устанавливаются. Полиция начала расследование.

A passenger jet has skidded off a runway and become stuck in the mud on the edge of a cliff in Turkey. Read more here: https://t.co/iiHZxHhXvlpic.twitter.com/kmzAqVDx50 — Sky News (@SkyNews) January 14, 2018

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