В Турции самолёт выкатился за пределы ВПП и застрял на краю обрыва

Короткая ссылка
В турецком Трабзоне пассажирский самолёт авиакомпании Pegasus Airlines, прибывший из Анкары, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и застрял в грязи на краю обрыва. Об этом сообщает Sky News.

Как отмечается, никто из 162 пассажиров не пострадал, все они были эвакуированы.

Причины случившегося устанавливаются. Полиция начала расследование.

Ранее URA.RU передавало, что самолёт авиакомпании «ЮТэйр» совершил вынужденную посадку в аэропорту Рощино в Тюмени.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Турция
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119