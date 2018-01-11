В Польше пассажирский самолёт совершил аварийную посадку без передних шасси

В аэропорту Варшавы пассажирский авиалайнер совершил посадку без передних шасси.

Об этом сообщает Polsat News.

Отмечается, что во время происшествия на борту находились 63 человека: 59 пассажиров и четыре члена экипажа.

В настоящий момент аэропорт временно закрыт. Ожидается, что, когда обломки лайнера уберут, а сам самолёт отбуксируют, аэропорт вновь заработает в штатном режиме.

Информации о пострадавших пока нет.

Ранее в США пилот посадил в аэропорту самолёт без шасси.