В Польше пассажирский самолёт совершил аварийную посадку без передних шасси

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В аэропорту Варшавы пассажирский авиалайнер совершил посадку без передних шасси.

Об этом сообщает Polsat News.

Отмечается, что во время происшествия на борту находились 63 человека: 59 пассажиров и четыре члена экипажа.

В настоящий момент аэропорт временно закрыт. Ожидается, что, когда обломки лайнера уберут, а сам самолёт отбуксируют, аэропорт вновь заработает в штатном режиме.

Информации о пострадавших пока нет.

Ранее в США пилот посадил в аэропорту самолёт без шасси.

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