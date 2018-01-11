В Польше пассажирский самолёт совершил аварийную посадку без передних шасси
В аэропорту Варшавы пассажирский авиалайнер совершил посадку без передних шасси.
Об этом сообщает Polsat News.
Отмечается, что во время происшествия на борту находились 63 человека: 59 пассажиров и четыре члена экипажа.
Lądowanie bez podwozia na lotnisku Chopina lot z Krakowa do Warszawy -koszmar!!!!! #Lot#chopinairport#warsawpic.twitter.com/sWz1LxWU0H— Rafał Brzoska (@RBrzoska) 10 января 2018 г.
В настоящий момент аэропорт временно закрыт. Ожидается, что, когда обломки лайнера уберут, а сам самолёт отбуксируют, аэропорт вновь заработает в штатном режиме.
Информации о пострадавших пока нет.
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