В КНДР призвали осознать «гнусное нутро и агрессивную сущность» США
«Вся корейская нация должна точно осознать гнусное нутро и агрессивную сущность США и решительно бороться против их попыток наращивания вооружённых сил и войны против Севера», — говорится в сообщении агентства, поступившем в RT.
В Пхеньяне отметили мобилизацию американских вооружённых сил вокруг Корейского полуострова, в частности ожидающееся прибытие авианосцев «Рональд Рейган» и «Карл Винсон».
Как отмечается, подобные действия США «напоминают волка, бродящего и выжидающего удобного момента у забора чужого дома».
Также в Пхеньяне напомнили, что для корейских артиллеристов, «которые берут на прицел не только остров Гуам, но и материковую часть США, такие объекты являются наилучшей мишенью».
Ранее японские корабли усилили морское патрулирование для предотвращения контрабанды нефти в КНДР.
Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН отметила, что ситуацию вокруг КНДР нужно решать путём диалога.