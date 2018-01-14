В КНДР призвали осознать «гнусное нутро и агрессивную сущность» США

Власти Северной Кореи призвали «осознать гнусное нутро и агрессивную сущность США», которые «притаскивают на корейский полуостров и вокруг него вооружённые силы ВВС и ВМС». Соответствующее заявление опубликовало Центральное телеграфное агентство страны.

«Вся корейская нация должна точно осознать гнусное нутро и агрессивную сущность США и решительно бороться против их попыток наращивания вооружённых сил и войны против Севера», — говорится в сообщении агентства, поступившем в RT.

В Пхеньяне отметили мобилизацию американских вооружённых сил вокруг Корейского полуострова, в частности ожидающееся прибытие авианосцев «Рональд Рейган» и «Карл Винсон».

Как отмечается, подобные действия США «напоминают волка, бродящего и выжидающего удобного момента у забора чужого дома».

Также в Пхеньяне напомнили, что для корейских артиллеристов, «которые берут на прицел не только остров Гуам, но и материковую часть США, такие объекты являются наилучшей мишенью».

Ранее японские корабли усилили морское патрулирование для предотвращения контрабанды нефти в КНДР.

Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН отметила, что ситуацию вокруг КНДР нужно решать путём диалога.