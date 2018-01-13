Японские корабли усилили морское патрулирование для предотвращения контрабанды нефти в КНДР

Корабли военно-морских сил Японии перешли в режим усиленного наблюдения за Жёлтым и Японским морями с целью предотвращения контрабанды нефтепродуктов в Северную Корею, сообщает агентство «Киодо».

Отмечается, что данное решение было выработано совместно с американскими властями и направлено на соблюдение соответствующих санкций ООН в отношении КНДР.

Ранее власти Южной Кореи задержали судно, экипаж которого подозревается в транспортировке нефти в КНДР и нарушении введённых в отношении Северной Кореи санкций.

Также в октябре ООН запретила вход в порты четырём судам, которые нарушили введённые в отношении Северной Кореи санкции.