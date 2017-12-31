Южная Корея задержала судно по подозрению в перевозке нефти в КНДР

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Власти Южной Кореи задержали судно, экипаж которого подозревается в транспортировке нефти в КНДР и нарушении введённых в отношении Северной Кореи санкций, сообщает «Рёнхап» со ссылкой на власти.

Отмечается, что в настоящее время судно удерживается в западном порту Пхентайк-Данцзин в провинции Кенги.

При этом подчёркивается, что большую часть экипажа составляют граждане Китая и Мьянмы, а само судно шло под флагом Панамы.

В октябре ООН запретила вход в порты четырём судам, которые нарушили введённые в отношении Северной Кореи санкции.

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