Трамп назвал написавшего про него книгу журналиста «психически неуравновешенным»

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Американский президент Дональд Трамп назвал автора книги «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» журналиста Майкла Вулфа «психически неуравновешенным».

«Столько много фейковых новостей. Они (СМИ. — RT) даже не пытаются сделать всё правильно или исправить, когда ошибаются. Они продвигают ложную книгу психически неуравновешенного автора, который сознательно использует недостоверные сведения», — написал глава государства в Twitter.

Ранее Трамп заявил, что автор книги «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» Майкл Вулф выдумал интервью, которое он якобы у него взял.

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