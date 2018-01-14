Трамп назвал написавшего про него книгу журналиста «психически неуравновешенным»
«Столько много фейковых новостей. Они (СМИ. — RT) даже не пытаются сделать всё правильно или исправить, когда ошибаются. Они продвигают ложную книгу психически неуравновешенного автора, который сознательно использует недостоверные сведения», — написал глава государства в Twitter.
So much Fake News is being reported. They don’t even try to get it right, or correct it when they are wrong. They promote the Fake Book of a mentally deranged author, who knowingly writes false information. The Mainstream Media is crazed that WE won the election!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 января 2018 г.
Ранее Трамп заявил, что автор книги «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» Майкл Вулф выдумал интервью, которое он якобы у него взял.