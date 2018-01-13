Макрон предложил внести багет в список нематериального наследия ЮНЕСКО
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил внести французский багет в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
Об этом сообщает RTL.
«Багет — это повседневная жизнь французов, а хлеб — особая история, это ежедневные утро, полдень и вечер французов», — сказал он.
Макрон отметил, что багет вместе с Эйфелевой башней является одним из главных символов Франции.
Он также добавил, что данный продукт вызывает «зависть во всём мире», по этой причине он и должен войти в список нематериального наследия.
Ранее ЮНЕСКО признала всемирным наследием археологический комплекс в Камбодже.
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