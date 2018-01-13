Группа экс-военнослужащих ядерных сил США призвала ограничить Трампа в праве на ракетный удар

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Группа из 17 бывших американских офицеров, отвечавших за запуск ядерных ракет, призвала конгресс ограничить право президента США Дональда Трампа на использование ядерного оружия.

Об этом сообщает CBS.

Военнослужащие направили в конгресс письмо, в котором написали, что Трамп «представляет очевидную и настоящую опасность для страны и всего мира».

По их словам, президент США обладает «абсолютной властью» в вопросе применения ядерного арсенала страны и ни министр обороны, ни генеральный прокурор, ни конгресс не могут наложить вето на его решение нанести удар по своему усмотрению.

При этом его последние сообщения в Twitter говорят о том, что он представляет угрозу, поэтому необходимо создать механизмы, которые бы ограничили его право на применение ядерного оружия и, в частности, на то, что он сам первым может нанести ядерный удар по кому-либо.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа собирается ослабить ограничения на использование ядерного оружия и создать новую ядерную боеголовку с зарядом малой мощности.

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США
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