Группа экс-военнослужащих ядерных сил США призвала ограничить Трампа в праве на ракетный удар

Группа из 17 бывших американских офицеров, отвечавших за запуск ядерных ракет, призвала конгресс ограничить право президента США Дональда Трампа на использование ядерного оружия.

Об этом сообщает CBS.

Военнослужащие направили в конгресс письмо, в котором написали, что Трамп «представляет очевидную и настоящую опасность для страны и всего мира».

По их словам, президент США обладает «абсолютной властью» в вопросе применения ядерного арсенала страны и ни министр обороны, ни генеральный прокурор, ни конгресс не могут наложить вето на его решение нанести удар по своему усмотрению.

При этом его последние сообщения в Twitter говорят о том, что он представляет угрозу, поэтому необходимо создать механизмы, которые бы ограничили его право на применение ядерного оружия и, в частности, на то, что он сам первым может нанести ядерный удар по кому-либо.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа собирается ослабить ограничения на использование ядерного оружия и создать новую ядерную боеголовку с зарядом малой мощности.