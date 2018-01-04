Бывший вице-президент США прокомментировал слова Трампа о ядерной кнопке

Бывший вице-президент США Джо Байден прокомментировал твит американского лидера Дональда Трампа, в котором тот заявил, что у него «есть ядерная кнопка, но она намного больше и мощнее», чем у главы КНДР Ким Чен Ына.

«Надеюсь, что он не станет её трогать», — цитирует Байдена The Hill. Ранее Ким Чен Ын рассказал, что «ядерная кнопка» находится на его столе. На это Трамп ответил, что у него «тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и мощнее».