Бывший вице-президент США прокомментировал слова Трампа о ядерной кнопке

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Бывший вице-президент США Джо Байден прокомментировал твит американского лидера Дональда Трампа, в котором тот заявил, что у него «есть ядерная кнопка, но она намного больше и мощнее», чем у главы КНДР Ким Чен Ына.

«Надеюсь, что он не станет её трогать», — цитирует Байдена The Hill.

Ранее Ким Чен Ын рассказал, что «ядерная кнопка» находится на его столе. На это Трамп ответил, что у него «тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и мощнее».

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