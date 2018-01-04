Белый дом заявил, что Трамп не проявит слабость перед лидером КНДР

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что американский лидер Дональд Трамп не собирается «трусить и быть слабым» перед угрозой, которую представляет глава КНДР Ким Чен Ын.

Об этом сообщает ABC.

«Президент и народ нашей страны должны быть обеспокоены психическим здоровьем лидера Северной Кореи... Наш президент не собирается трусить и быть слабым. Он будет делать то, что обещал: стоять крепко и защищать американский народ», — заявила она.

"The people of this country should be concerned about the mental fitness of the leader of North Korea," Press Sec. Sarah Sanders says when asked about Pres. Trump's "nuclear button" tweet. https://t.co/zZxq4uafpBpic.twitter.com/87Yondcxp3 — ABC News (@ABC) 3 января 2018 г.

Сандерс также добавила, что Ким Чен Ын неоднократно угрожал США и проводил запуски ракет.

Ранее Ким Чен Ын рассказал, что «ядерная кнопка» находится на его столе. На это Трамп ответил, что у него «тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и мощнее».

Военный эксперт Борис Подопригора в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» выделил несколько ключевых факторов возможного военного конфликта между США и КНДР.