Белый дом заявил, что Трамп не проявит слабость перед лидером КНДР

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что американский лидер Дональд Трамп не собирается «трусить и быть слабым» перед угрозой, которую представляет глава КНДР Ким Чен Ын.

Об этом сообщает ABC.

«Президент и народ нашей страны должны быть обеспокоены психическим здоровьем лидера Северной Кореи... Наш президент не собирается трусить и быть слабым. Он будет делать то, что обещал: стоять крепко и защищать американский народ», — заявила она.

Сандерс также добавила, что Ким Чен Ын неоднократно угрожал США и проводил запуски ракет.

Ранее Ким Чен Ын рассказал, что «ядерная кнопка» находится на его столе. На это Трамп ответил, что у него «тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и мощнее».

Военный эксперт Борис Подопригора в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» выделил несколько ключевых факторов возможного военного конфликта между США и КНДР.

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