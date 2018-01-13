В МИД Ирана рассказали об ответных действиях на санкции США

Министерство иностранных дел Ирана опубликовало заявление, в котором указывается, что страна предпримет ответные меры в связи с введёнными США санкциями.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что, в частности, власти страны намерены отреагировать соответствующим образом на то, что Вашингтон внёс в список санкций аятоллу Садика Лариджани, который является главой судебной системы Ирана.

«Враждебные и незаконные действия режима Трампа по внесению Лариджани в санкционный список… пересекли все дозволенные границы поведения в международном сообществе и являются нарушением международного права и двусторонних и международных обязательств США, на которые, безусловно, Исламская Республика Иран ответит серьёзной реакцией», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции в отношении 14 иранских физических и юридических лиц. При этом они в последний раз продлили режим заморозки антииранских санкций в рамках ядерного соглашения.

15 октября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о возможном выходе из ядерной сделки в случае возобновления санкций США.

Востоковед Карине Геворгян в беседе с НСН прокомментировала возможный выход Ирана из ядерного соглашения.





